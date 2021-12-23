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وزير الخزانة والمالية يترأس الاجتماع الثاني للجنة الاستقرار المالي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.12.2021 17:51
آخر تحديث في 23.12.2021 17:52
من الاجتماع الأناضول من الاجتماع (الأناضول)

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن لجنة الاستقرار المالي عقدت الخميس اجتماعها الثاني برئاسة الوزير نور الدين نباتي.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن اللجنة تناولت تأثير التطورات العالمية والمحلية الأخيرة على الأسواق المالية للبلاد والتوقعات المستقبلية.

وأوضحت أن اللجنة اتفقت على أهمية اتخاذ خطوات شفافة في سبيل ضمان الاستقرار المالي والنمو المستدام، في إطار نموذج الاقتصاد التركي.

وأضافت أنه تم تأكيد ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات ذات الصلة من أجل تطوير أدوات جديدة لحماية قيمة الليرة التركية، وتعزيز المدخرات.

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