وفد تركي قطري إلى أفغانستان لمناقشة خطط إدارة مطار كابل الدولي

يتوجه وفد تركي قطري مشترك إلى أفغانستان لمناقشة الخطط المتعلقة بإدارة مطار كابل الدولي من طرف شركات تركية وقطرية مشتركة..

قالت "الأناضول" الخميس إن مسؤولين قطريين وأتراك التقوا في الدوحة هذا الأسبوع لتنسيق التفاصيل، وينتظر أن يتوجهوا إلى كابل لاحقا الخميس لتقديم مقترحاتهم للحكومة الأفغانية المؤقتة التي ما يزال يتعين أن توافق على الخطة.

خلال المحادثات، يتلقى أعضاء الوفد المشترك أيضا معلومات عن "مطالب وتوقعات" أفغانستان بالنسبة للمقترح.

وكانت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تتمتع بعلاقات تاريخية وثقافية مع أفغانستان، أدارت وقامت بحماية مطار كابل لست سنوات حتى غادرت القوات الأمريكية وقوات الناتو أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان.

وقد عبرت تركيا مراراً عن استعدادها للاستمرار في إدارة المطار وهو المسار الرئيسي الوحيد خارج أفغانستان ونقطة الوصول الأساسية بالنسبة للمساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن تركيا حليفة مقربة لقطر التي تعد لاعبا أساسيا في العلاقات مع طالبان. استضافت قطر شهورا من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، ومنذ ذلك الوقت انتقدت إجلاء مواطنين أمريكيين وآخرين من أفغانستان. ونحو نصف الأشخاص الذين غادروا أفغانستان مروا من خلال قطر.