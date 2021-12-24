أردوغان يهنئ نظيره الأذربيجاني علييف بعيد ميلاده الستين

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي الجمعة، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بعيد ميلاده الستين الموافق اليوم.

وأفادت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، أن أردوغان تمنى لعلييف النجاح في عمله والصحة في حياته، فيما أعرب الأخير عن شكره للرئيس التركي.

وأكد الجانبان أن علاقات الصداقة والأخوة بين تركيا وأذربيجان تتطور بشكل ناجح في كافة المجالات، مشددان على أن العلاقات ستتعزز أكثر لاحقًا.

ولفت البيان إلى أن أردوغان وعلييف ناقشا بعض القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية.

في السياق ذاته، بعث الرئيس أردوغان رسالة مسجلة تم عرضها على التلفزيون الأذربيجاني، قدم فيها تهانيه إلى علييف، واصفا إياه بأنه "أخ".

وأكد على استعداد تركيا لدعم أذربيجان في إعادة إعمار إقليم قره باغ، تماما كما قدمت الدعم لباكو في عملية تحرير الإقليم من الاحتلال الأرميني، أواخر العام الماضي.

وشدد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أهمية الدعم الأذربيجاني إلى تركيا خاصة في الأوقات الحرجة مثل حرائق الغابات الصيف الماضي ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016.

وأوضح أردوغان أن البلدين وقعا مؤخرا "اتفاق شوشة" بهدف تعزيز العلاقات، حيث "سيتم تمديد الأنابيب وخطوط السكك الحديدية بين البلدين المرتبطين ببعضهما بروابط قلبية".

وأعرب عن أمله في إنشاء طريق يصل بين جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم وباقي الأراضي الأذربيجانية، وبالتالي بناء طريق يصل بين الشعبين التركي والأذربيجاني مجددا، مؤكدا أن المشاريع المشتركة بين البلدين تساهم في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.