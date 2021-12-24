تركيا تجمد الأصول المالية لـ770 شخصا من التنظيمات الإرهابية واليسارية

جمدت السلطات التركية، داخل أراضيها الأصول المالية لـ770 شخصًا من أعضاء عدد من التنظيمات الإرهابية واليسارية.

جاء ذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، نشر فجر الجمعة، بالجريدة الرسمية للبلاد.

وشمل القرار تنظيمات إرهابية مثل "غولن"، و"بي كا كا/كي جي كي"، وداعش، والنصرة، والقاعدة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وجيش القدس، وحزب الله، فضلا عن تنظيمات إرهابية يسارية أخرى.

وبلغ عدد المنتمين لتنظيم "غولن" الإرهابي ممن جمدت أصولهم 454 شخصًا، أبرزهم عادل أوكسوز، أحد المدنيين الذين هندسوا لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

كما جمدت الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لتنظيم "غولن"، ويتخذ من الولايات المتحدة مركزًا له.

وكذلك تم تجميد الأصول المالية لـ108 أشخاص من المنتمين لتنيظيم "بي ك ك/كه جي كه"، الإرهابي، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش.

وجمدت كذلك الأصول المالية لـ119 شخصًا من المنتمين لتنظيمات إرهابية تستغل الدين مثل حزب الله، وداعش، والقاعدة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وجيش القدس، والنصرة.

هذا إلى جانب تجميد الأصول المالية لـ84 شخصًا من المنتمين لتنظيمات إرهابية يسارية أخرى مثل تنظيم "د هـ ك ب ج".