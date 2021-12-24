وزير تركي: نهدف لتحقيق 34.5 مليار دولار إيرادات سياحية 2022

أوضح وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أنهم يهدفون إلى تحقيق 34.5 مليار دولار إيرادات سياحية العام القادم.

وضاف أرصوي أن وباء فيروس كورونا الذي أثر على العالم بأسره تسبب في حالة غموض بخصوص السياحة العام الحالي.

وقال: " وصلت إيرادات السياحة عام 2020 إلى 12 مليار دولار، وكنا قد وضعنا بداية العام الحالي هدف تحقيق زيادة بنسبة 100 بالمئة وكان صعبا، لكن تحقق هذا الرقم مع نهاية العام الجاري".

ولفت إلى أن عام 2019 شهد تسجيل رقم قياسي بالإيرادات التي وصلت 34.5 مليار دولار و51.7 مليون زائر، مضيفًا:" سيكون هدفنا الأول هو تحقيق أرقام عام 2019 في الإيرادات مع النمو السريع".