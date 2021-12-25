أردوغان يعلن تحقيق تركيا أعلى مستوى صادرات في تاريخ الجمهورية على أساس سنوي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن صادرات تركيا بلغت 221 مليار دولار في عام 2021 مؤكدا أن هذا أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية على أساس سنوي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية غازي عنتاب (جنوب)، السبت.

وقال: "بلغت صادراتنا 221 مليار دولار ووصلت إلى أعلى المستويات في تاريخنا على أساس سنوي".

وأوضح أردوغان أن تركيا حققت نموا اقتصاديا العام الماضي لتحل بذلك في المركز الثاني (بعد الصين ضمن مجموعة العشرين).

وبين أن تركيا حققت نموا بمعدل 1.8 بالمئة بينما شهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 3.4 بالمئة العام الماضي.

وقال: "من خلال النمو بنسبة 7.2 بالمئة في الربع الأول و21.7 بالمئة في الربع الثاني و 7.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021، فقد عززنا نجاحنا في العام السابق".

وأعرب عن اعتقاده باستكمال الاقتصاد التركي العام 2021 بأرقام نمو مؤلفة من خانتين.

وأشار الرئيس التركي أن تركيا عوضت بشكل كبير خلال 2021 عن خسائرها في السياحة العام الماضي، مضيفا بالقول: "عام 2022 سيكون عامًا أفضل بكثير لقطاعنا السياحي".

وقال: "بينما توقفت الاستثمارات في العالم، تواصل بلادنا جذب الاستثمارات. تعمل مناطقنا الصناعية المنظمة ومصانعنا ومنشآتنا بجدية وتنتج وتصدر".

وتوقع أن تبلغ صادرات غازي عنتاب خلال العام الحالي 12 مليار دولار.