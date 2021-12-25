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تركيا تفرض غرامة على منصة بايننس المحلية لتداول العملات الرقمية

وكالة رويترز للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.12.2021 17:43
رويترز (رويترز)

فرض مكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا غرامة على منصة بايننس المحلية لتداول العملات الرقمية بثمانية مليارات ليرة بسبب اكتشاف انتهاكات في عمليات فحص.

وقالت الأناضول إن الغرامة المفروضة على شركة بي.إن تكنولوجي المالكة للمنصة هي الأولى من نوعها منذ تولي المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات الرقمية في مايو/أيار. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص.

ولم ترد بي.إن تكنولوجي على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب كما لم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب تحقيقات الجرائم المالية.

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