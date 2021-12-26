أردوغان يشارك في حفل جوائز "نجيب فاضل" الثقافية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في حفل توزيع جوائز "نجيب فاضل" الثقافية لعام 2021، بمركز أتاتورك الثقافي في مدينة إسطنبول.

وفي خطابه خلال الحفل، أشاد أردوغان بالأديب التركي الراحل نجيب فاضل كيصاكوريك، مبينا أن الأخير يواصل توجيه وإرشاد الشعب بآثاره الأدبية ومواقفه المستقيمة والنبيلة.

وتُمنح جوائز "نجيب فاضل" كل عام، تحت رعاية الرئيس أردوغان وبحضوره، بهدف الحفاظ على الميراث المعنوي والثقافي للأديب كيصاكوريك.

وولد كيصاكوريك عام 1904، وأتقن عدة لغات أجنبية في شبابه، ودرس في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة إسطنبول، وألّف أكثر من 100 كتاب، أولهم "بيت العنكبوت".

وكان كتابه "الأرصفة"، 1928، السبب في اشتهاره في الأوساط الأدبية، ومن أشهر مسرحياته "خلق الإنسان" و"حجر الصبر"، ومن أهم أشعاره: "أغنية ساكاريا" و"هذا المطر".

وتوفي "سلطان الشعراء"، كما كان يطلق عليه، عام 1983 في إسطنبول، مخاطبا الموت قبل وفاته ببيتٍ شعر يقول: "الموت شيء جميل، يخبرنا ما وراء الأستار، لو لم يكن جميلاَ.. أكان يموت النبي؟".