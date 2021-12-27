أذربيجان تعلن دعمها التام لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، الإثنين، إن بلاده تدعم وبشكل كامل تطبيع "تركيا الشقيقة" علاقاتها مع أرمينيا.

وأضاف في مؤتمره الصحفي السنوي في العاصمة باكو، أن تركيا وأذربيجان تؤيدان تطوير العلاقات مع جميع دول العالم، وفق مبادئ القانون الدولي.

وأوضح أن بلاده تدعم وبشكل كامل تطبيع "تركيا الشقيقة" علاقاتها مع أرمينيا.

وأردف: "نعرب عن تقديرنا لكافة الرسائل التركية في هذا الخصوص، والصادرة عن مختلف الأصعدة".

وتطرق بيراموف إلى تصريحات نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، التي يشير فيها إلى النتائج الإيجابية على الصعيد الإقليمي لتطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان.

وأفاد الوزير الأذربيجاني أن تطبيع تركيا مع أرمينيا، سيخدم المصالح المشتركة بين أنقرة وباكو أيضاً.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة اتخذت خطوات لبناء الثقة ضمن إطار العلاقات التركية الأرمينية، بهدف استقرار المنطقة.

وكانت تركيا وأرمينيا قد أعلنتا في وقت سابق، تعيين مبعوثين خاصين لهما لتطبيع العلاقات.