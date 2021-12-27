تشاوش أوغلو: موسكو تستضيف أول اجتماع بين تركيا وأرمينيا

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن أول اجتماع بين تركيا وأرمينيا بعد تعيين الممثلين الخاصين سيعقد في موسكو.

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في اجتماع تقييمي للسياسة الخارجية للعام 2021 في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأكد ضرورة أن يتحدث الممثلان الخاصان للبلدين هاتفيًا مسبقًا وأن يتم تحديد موعد ومكان للاجتماع الثنائي وجهًا لوجه.

وقال:" انطباعنا أن الاجتماع الأول سيعقد في موسكو، ولمحنا هذه الرغبة لدى أرمينيا، وبخلاف الاجماع نرغب في أن يكون التواصل بشكل مباشر، إذ أننا عيننا ممثلين خاصين من أجل ذلك".

وفي شأن آخر، أشار تشاوش أوغلو إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل المماطلة بشأن رفع تأشيرة الدخول عن الأتراك كما هو الحال في قضايا أخرى.