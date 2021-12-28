وزير الدفاع الكوسوفي: التعاون العسكري بين بلاده وتركيا في مستوى جيد للغاية

قال وزير الدفاع الكوسوفي أرميند ميهاج، الثلاثاء، إن التعاون العسكري بين بلاده وتركيا في مستوى جيد للغاية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي خلوصي أقار عقب لقائهما في العاصمة الكوسوفية بريشتينا.

ولفت ميهاج إلى أنه تباحث مع الوزير أقار بشأن الوضع الأمني في كوسوفو والمنطقة.

وأضاف: "العلاقات بين كوسوفو وتركيا جيدة جدا ليس فقط على الصعيد الدبلوماسي بل العسكري أيضا".

وأكد أنهم لن ينسوا قط الدعم الذي قدمته تركيا لهم في الأيام الصعبة إبان حرب كوسوفو، والدعم بعد الحرب لاسيما من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية.

ونوه أن 19 من أفراد قوات الأمن الكوسوفية يتلقون تدريبات في تركيا في الوقت الراهن.

وأكد أن الضباط وضباط الصف الذين أكملوا تدريباتهم بنجاح في تركيا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ساهموا في تعزيز قوة قوات الأمن الكوسوفية.

وأعرب الوزير ميهاج عن تطلع بلاده لنيل الدعم من تركيا من أجل انضمام كوسفو لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن الوزير أكار تعهد بقديم الدعم اللازم في مسيرة انضمامها للحلف.

وعقب المؤتمر الصحفي، التقى الوزير أكار مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي.