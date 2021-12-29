أردوغان: نهدف لجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات بالعالم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف إلى جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات، وصاحبة كلمة أقوى في النظام العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي مباشر، الأربعاء، في حفل افتتاح نفق على الطريق الواصل بين محافظتي أرضروم وأرتفين.

وذكر أردوغان أن النفق الجديد يعتبر أحد أهم عناصر المشروع لجعل حركة النقل بين منطقتي جنوب وشرق الأناضول، ومنطقة البحر الأسود مستمرة دون انقطاع.

وأشار إلى أن المشروع يبلغ طول نفقه 2272 مترا، ومع الطرق المؤدية إليه يصل طوله الإجمالي إلى 3.4 كيلومترات.

وأوضح أن المشروع سيضمن استمرارا سريعا وآمنا ودون انقطاع لحركة مرور البشر والمنتجات بين أرضروم وأرتفين.

وتابع أردوغان: "قمنا بزيادة طول الطرق المزدوجة في تركيا من 6100 كيلومتر إلى 28 ألفا و473 كيلومترا".

ولفت إلى زيادة طول الطرق السريعة من 1714 كيلومترا، إلى 3532 كيلومترا في البلاد، والأنفاق من 50 كيلومترا إلى 639 كيلومترا.

وأكّد أن تركيا أصبحت تتصدر المشهد بصفتها دولة تمتلك البنية التحتية التنموية الأكثر شمولا وحداثة بين البلدان المتقدمة والنامية.

وزاد أن "تركيا تتقدم بكل عزيمة نحو تحقيق أهدافها من خلال هذه البنية التحتية، في وقت يهتز نظام الإدارة والاقتصاد العالمي من جذوره، ويشهد العالم مخاض ولادة نظام جديد".

وأردف: "هدفنا هو جعل بلدنا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم وأن تكون لنا كلمة أكثر تأثيرا في نظام الإدارة العالمي".

وبيّن أن هذا الأمر هو الدافع الأكثر أهمية وراء جهود حكومته لتطوير البلاد بسرعة في المجالات القائمة على التكنولوجيا المتوسطة والعالية، خاصة في الصناعات الدفاعية.