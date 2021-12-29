أقار: نتابع عن كثب التطورات في منطقة البلقان

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في منطقة البلقان لا سيما في البوسنة والهرسك وكوسوفو.

جاء ذلك في كلمة له خلال إجرائه جولة تفقدية للقوات التركية العاملة ضمن قوة حفظ السلام في مدينة بريزرن، ضمن إطار زيارة رسمية يجريها لكوسوفو.

وأفاد أقار أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب كوسوفو، وستبذل ما بوسعها للإسهام في قضايا الأمن والدفاع.

وأضاف: "إن راحة وأمن واستقرار أشقائنا وأصدقائنا هنا (في منطقة البلقان) يفرحنا، وخلاف ذلك يحزننا".

وأشار أن الجيش التركي إضافة لمهامه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية "AGİT"، يتواجد في العديد من الدول الشقيقة والصديقة في إطار العلاقات الثنائية.

وفي ختام جولته زار أقار القنصلية التركية في بريزرن، ثم تجول وسط المدينة حيث لاقى اهتماما واسعا من المواطنين.