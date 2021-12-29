"العدالة والتنمية" التركي ينتقد ممارسات اليونان ضد المهاجرين

انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، العنف الذي تمارسه اليونان ضد طالبي اللجوء في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد اجتماع برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهيئة القرار والتنفيذ المركزي للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة.

وأكد تشيليك أن عمليات دفع قوارب المهاجرين التي تقوم بها اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، هي محاولة مباشرة لدفعهم إلى الموت.

وأضاف: "نرى كيف أن أولئك الذين يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان، يقومون بإغراق ديمقراطيتهم بقوارب صغيرة في مياه البحر".

وحول تطبيع العلاقات التركية الأرمينية، قال تشيليك إن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق إلا بتخلي يريفان عن سياستها العدوانية والاحتلالية ضد باكو.