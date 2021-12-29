تركيا: تحييد 8 إرهابيين من "ي ب ك" إثر استهدافهم منطقة "درع الفرات"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية ردت بالمثل على إرهابيي "ي ب ك" إثر استهدافهم منطقة عملية "درع الفرات" بواسطة قذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

وأضافت أن القوات التركية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين من التنظيم، فضلا عن تدمير عدد من العربات، بحسب المعطيات الأولية.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.