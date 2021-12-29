تركيا تستعد لتسليم فرنسا قيادة قوة المهام المشتركة بالناتو

تستعد تركيا لتسليم قيادة قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى فرنسا مطلع العام المقبل.

وأفاد بيان صادر عن "الناتو"، الأربعاء، أن فرنسا ستتسلم قيادة القوات في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، لمدة عام كامل.

وأضاف البيان أن قوام قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية لـ "ناتو"، سيبلغ 3 آلاف و500 جندي خلال عام 2022.

واتفق زعماء دول "الناتو" على إنشاء قوة عمل مشتركة عالية الجاهزية خلال قمة ويلز عام 2014، عقب أنشطة روسيا الرامية إلى زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وتترأس دول الحلف هذه القوة بشكل دوري لمدة عام كامل، حيث من المقرر أن تواصل فرنسا قيادتها حتى مطلع 2023 قبل أن تسلّمها لألمانيا.