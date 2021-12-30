أوقفت السلطات التركية 25 شخصا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهما أجنبيان، بالعاصمة أنقرة وفي ولاية بولو شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في عملية مشتركة نفذها جهاز الاستخبارات والشرطة، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن مكتب الادعاء العام في أنقرة بحق 30 شخصا، تبين أن لهم أنشطة ضمن بنية "داعش"، وارتباطهم بمناطق الصراع.

وأسفرت العملية التي تم تنفيذها بشكل متزامن في ساعات الصباح الأولى عن توقيف 23 شخصا في أنقرة، بينما تم توقيف شخصين يحملان الجنسية العراقية بولاية بولو في عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وما زالت الجهود متواصلة لإلقاء القبض على المشتبهين الفارين.