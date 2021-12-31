أردوغان: أسأل الله أن يحمل عام 2022 الخير للبشرية جمعاء

تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يحمل عام 2022 الخير لشعب بلاده والانسانية جمعاء.

جاء ذلك، الجمعة، في رسالته بمناسبة العام الجديد حيث قال: "أسأل الله أن يحمل عام 2022 الخير لأمتنا والبشرية جمعاء".

وأفاد أنه "ظهر جليا في 2021 عدم امكانية استمرار النظام العالمي الذي أسسته الدول المتقدمة على حساب معاناة البشرية وبؤسها".

وأردف: "نتعهد لشعبنا بتحقيق أهداف 2023 وجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء بلدنا الكبيرة والقوية".

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا الجديدة ماضية في طريقها عبر ديمقراطيتها القوية ونهضتها دون تنازل في عزيمتها بشأن تحديد مستقبلها بإرادتها.