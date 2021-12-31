أردوغان: لم نتوقف عن العمل في 2021 من أجل الوصول بتركيا إلى أهدافها

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان مواصلة العمل العام المقبل لتحقيق أهداف البلاد، مشيداً بالجهود التي بذلتها حكومته في 2021 في سبيل تحقيق أهداف الدولة.

وأضاف في عدة منشورات، الجمعة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "كما كل عام لم نتوقف عن العمل في 2021 من أجل الوصول بتركيا إلى أهدافها، قلنا سنواصل المسير وعملنا ليلا نهارا".

وسلط الرئيس التركي الضوء على حجم المساعدات الاجتماعية التي قدمتها الحكومة للمحتاجين من المواطنين في ظل الأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار إلى توفير 6 آلاف و969 فرصة عمل في 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الرسمية التركية.

كما أكملت الحكومة بناء 50 سكنا للطلاب تضم 60 ألفا و339 سريرا، واستضافت 164 بطولة رياضية بنجاح من بينها سباق فورمولا 1.

ولفت إلى أهمية "خطة عمل حقوق الإنسان" التي تم إعلانها في 2021، من أجل تحقيق مبدأ "حرية الفرد ومجتمع قوي وتركيا أكثر ديمقراطية"، وكذلك استصدار قانون حماية الحيوان.

وشدد الرئيس أردوغان على أن حكومته بذلت جهودا بلا كلل في 2021 كما الأعوام السابقة لتحقيق أهداف تركيا.

وأكد أن عدد الإرهابيين انخفض إلى ما دون 156 داخل البلاد وذلك ثمرةً للمكافحة الناجعة للإرهاب، وأكد أن ذلك سيتواصل حتى تحييد آخر إرهابي.

وأشار إلى أن المسيرات المسلحة التركية أجرت 43 ألفا و557 ساعة طيران خلال 2021، في إطار عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب.

وشدد على أن قوات الأمن أحبطت 181 عملا إرهابيا خلال 2021، بالتزامن مع مصادرة مئات آلاف من المعدات العسكرية.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت مساعدات مالية لمواطنيها وصلت إلى 64.6 مليار ليرة، ضمن برامج الدعم الاجتماعية.

وشدد على استمرار العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي داخل وخارج البلاد حتى القضاء عليه، مشيرا إلى تحييد أكثر من ألفين و700 إرهابي خلال العام.

وأكد على ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 80 بالمئة، وأنها باتت واحدة من 3 دول فقط في العالم تنتج طائرات مسيرة هجومية.

كما لفت إلى أن بلاده أنشأت خامس فرقاطة ضمن إطار مشروع "السفينة الوطنية/ ميلغم"، تحمل اسم "فرقاطة إسطنبول تي جي غي".

وأوضح أن تركيا ضمن 10 دول تصمم وتبني سفنها الحربية بنفسها، مشيرا إلى أنها بدأت أيضا بالإنتاج التسلسلي لأول سفينة حربية مسيرة محلية "أولاق".

وفي سياق آخر، أكد على تقديم الحكومة التركية كافة أنواع الدعم اللازم إلى قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن الصادرات التركية حطمت رقما قياسيا خلال العام بتجاوزها 203 مليارات دولار في 11 شهرا.

وأفاد أن بلاده أنشأت وكالة البيئة بهدف توفير إدارة النفايات بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة إعادة التدوير من 13 إلى 22.4 بالمئة، فضلا عن تنظيف 11 ألف متر مكعب في بحر مرمرة من الزبد.