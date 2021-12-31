أردوغان: نكثف جهودنا لترسيخ نموذجنا الاقتصادي الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حكومته تكثف جهودها وتسخر كافة الإمكانات من أجل ترسيخ وتطوير النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستقرار وتعزيز التوظيف.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجمعية أسود الأناضول لرجال الأعمال، في إسطنبول.

وأكد أن هدف الحكومة إرساء مناخ الاستقرار والثقة بحيث يتمكن المواطنون والشركات من التخطيط للمستقبل فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، سواء لما بعد شهر أو 6 أشهر أو عام أو 3 أعوام.

وأعرب عن ثقته بأن الشركات ستزيد أرباحها في النظام الجديد، وستسهم في تحقيق فائض بالحساب الجاري، والاقتراب أكثر من تحقيق أهداف البلاد، عبر توفير مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

وجدد دعوته المواطنين إلى إبقاء مدخراتهم بالليرة، وإجراء كافة تعاملاتهم بالعملة الوطنية بما يتماشى مع الحزمة الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا (تشمل آلية لحماية الإيداعات بالليرة من تقلبات أسعار الصرف).

وأضاف أردوغان: "نرى مؤشرات على أن مواطنينا وشركاتنا سيسرعون أكثر عودتهم إلى عملتنا الوطنية اعتبارا من رأس السنة".

كما جدد دعوته المواطنين المحتفظين بالذهب في منازلهم باعتباره وسيلة ادخار، والذي يقدر بـ 5 آلاف طن، إلى إدخاله في النظام المالي.