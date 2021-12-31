القوات البرية التركية تتسلم مروحيات "أتاك" المحلية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إدراج مروحيات "أتاك تي 129" الهجومية ضمن أسطول طائرات القوات البرية بالجيش.

وبحسب بيان الوزارة، الجمعة، فقد تم تسليم المروحيات لقيادة القوات البرية.

يشار إلى أن "أتاك تي 129" من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش/ تاي"، ويبلغ طولها أكثر من 14 مترا، وارتفاعها نحو 4 أمتار، وتستطيع الطيران 3 ساعات بالوقود القياسي، وقطع مسافة 519 كيلومترا.

كما أنها قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز "الرمح" محلية الصنع، و12 صاروخا موجها محلي الصنع من طراز "جيريت"، إضافة إلى 4 صواريخ "ستينغر" (جو ـ جو)، فضلا عن 76 قذيفة، ومدفع رشاش من عيار 20 مليمترا مثبت في المقدمة.