رئيس "جمعية عشاق تركيا" الألمانية يتضامن مع الأمهات المعتصمات في ديار بكر

تضامناً مع الأمهات المعتصمات أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر التركية للمطالبة باسترداد أولادهن المختطفين لدى تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، قام رئيس "جمعية عشاق تركيا" الألمانية، مراد غونيش، بزيارة لهن، اليوم.



ومنذ 3 سبتمبر/ أيلول 2019، تواصل الأسر اعتصامها لليوم الـ 851 على التوالي، أمام مقر الحزب الذي تتهمه بمساعدة التنظيم الإرهابي على اختطاف أطفالهن وشبابهن إلى الجبال والتغرير بهم للقتال في صفوفه ضد تركيا.

والتقى غونيش بالأسر المعتصمة وأعرب عن تضامنه معها، مبينًا أن مكان الاعتصام أصبح رمزا لمكافحة الإرهاب، ودعا جميع المواطنين الأتراك ومنظمات المجتمع المدني، لزيارة المعتصمات لإظهار الدعم لهن.

وفي تصريحات عقب الزيارة، قال غونيش إن وسائل الإعلام في ألمانيا تعمدت تجاهل قضية الأمهات المعتصمات في ديار بكر.

وسبق أن أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن دعمه للأمهات المعتصمات، فضلا عن مساندة وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وكافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم من "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لديار بكر والتقوا المعتصمات.