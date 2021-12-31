وزارة الصحة التركية تجيز تناول جرعة خامسة معززة من لقاح كوفيد

أعلنت وزارة الصحة التركية أنها أجازت تناول جرعة خامسة معززة من لقاح كوفيد للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاحي سينوفاك وبيونتيك.

وبدأ العاملون بالصحة والأشخاص الأكبر من 65 عاما تطعيمهم في بداية العام الجاري بلقاح سينوفاك الصيني. وأصبحوا مؤهلين لجرعة ثالثة وجرعة رابعة بلقاح فايزر-بيونتيك بحلول وقت انتشار المتحور دلتا.

الجرعة الخامسة "التذكيرية" ستتاح للأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم الرابعة قبل ثلاثة أشهر كما فتح باب حجز المواعيد لها الجمعة. وتقدم تركيا نوعين من اللقاح وبدأت في نشر لقاحها المنتج محليا توركوفاك هذا الأسبوع.

وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة التركية نحو 40 ألف إصابة جديدة بكوفيد الخميس، وهو أكثر من ضعف عدد الحالات قبل أسبوع واحد. فيما حصل أكثر من 83 بالمائة من السكان البالغين في تركيا على جرعتين من اللقاح، ونحو 18.7 مليون شخص حصلوا على جرعة ثالثة.