وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا

قام وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة كبار قادة الجيش بجولة تفقدية إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الأناضول إن أقار وصل ولاية شانلي أورفة المتاخمة للحدود السورية الجمعة، رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى أن أقار وقادة الجيش أجروا جولة تفقدية على الوحدات المتمركزة على الحدود، وزاروا قيادة مركز العمليات المشتركة التابع للقوات البرية.

وعقد أقار خلال زيارته للمركز اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات على الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية.

وتلقى وزير الدفاع وقادة الجيش معلومات حول التطورات الميدانية الراهنة بالمنطقة في آخر أيام عام 2021.