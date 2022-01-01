الخطوط الجوية التركية تبدأ بتسيير رحلاتها باستخدام وقود مستدام

أوضح رئيس شركة النقل الجوي الوطنية إلكار أيجي أن شركة الخطوط الجوية التركية في محاولة للحد من انبعاثات الكربون، قررت التحول لاستخدام وقود خاص يقلل الانبعاثات بنسبة 87%.

وقال أيجي لوكالة أنباء الأناضول، إنه مع شعار "طريقنا هو المستقبل"، ستطلق الخطوط الجوية التركية رحلاتها الأولى باستخدام وقود الطيران المستدام، مرة واحدة في الأسبوع على خط سيرها بين إسطنبول وستوكهولم. معرباً عن فخر الشركة بالبدء بهذا المشروع.

وشدد أيجي على أن الخطوط الجوية التركية هي خامس أكبر ناقل للركاب الدوليين في العالم. وأكد أنه بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، خدمت الشركة 40.5 مليون مسافر، مضيفاً أنها شهدت أسرع انتعاش في منطقة أمريكا الشمالية خلال نفس الفترة.

ووفقاً لبيانات رسمية، حافظت الخطوط الجوية التركية على ريادتها في أوروبا بمتوسط 932 رحلة يومية في عام 2021.

وحول ظهور متغير أوميكرون، الذي قلب تفاؤلات التعافي من وباء كوفيد-19، لم يتوقع أيجي أن يواجه قطاع الطيران وضعاً فوضوياً بدرجة مشابهة لما حدث ربيع عام 2020.

وشدد على أن اللقاحات الفعالة وغيرها من التدابير الصحية التي تهدف إلى إبطاء الوباء، من شأنها أن تقلل المخاطر التي تشكلها المتغيرات الناشئة الجديدة مثل أوميكرون.

وقال أيجي:"نحافظ على تفاؤلنا الحذر بنهاية عام 2021، الذي كان عاماً أكثر نجاحاً من عام 2020".

ومن المقرر أن تبدأ الخطوط الجوية التركية رحلات مجدولة إلى سيبو في الفلبين، ومدن دنفر وسياتل وديترويت الأمريكية، وسيالكوت في باكستان، وهرجيسا في الصومال، اعتماداً على الاحتمالات وظروف السوق، حيث أوضح أيجي أنهم يخططون في عام 2022، لاستقبال إجمالي 18 طائرة من الجيل التالي، بما في ذلك 10 طائرات عريضة البدن، و8 طائرات ضيقة البدن.

وقال إن الخطوط الجوية التركية تسيّر حالياً رحلات إلى 333 وجهة على مستوى العالم، في 328 مدينة واقعة في 128 دولة، مضيفًا أن الشركة لديها أسطول من 373 طائرة، منها 104 عريضة البدن و 246 ضيقة البدن و 23 طائرة شحن في عام 2021، بزيادة 21 عن العام السابق.

وكانت الخطوط الجوية التركية، نقلت العام الماضي 28 مليون مسافر، بالرغم من قيود السفر العالمية المرتبطة بفيروس كورونا وإغلاق الحدود وانخفاض إجمالي في طلب المستهلكين.

رحلات دولية منخفضة التكلفة من أناضولو جت:

وقال أيجي إن الشركات التابعة للخطوط الجوية التركية مثل AnadoluJet وTurkish Cargo "ستطير باستخدام أجنحتها الخاصة" بعد أن سرّعت الشركة من استثماراتها في أناضولو جت، واصفاً إياها بأنها واحدة من النقاط المحورية في استثمارات الفترة المقبلة، ومؤكداً على أن الشركة تعمل على إنشاء هيكل جديد يتضمن نموذج أعمال فريد في محاولة لاكتساب القوة في سوق "طيران منخفض التكلفة".

وأضاف: "نخطط لإعادة هيكلة سوق شركات النقل منخفضة التكلفة من خلال دراسات الجدوى الخاصة بنا".

ومن المقرر أن تكون شركة الشحن التركية من بين أكبر 3 شركات شحن جوي بحلول عام 2023، حيث واصلت عملياتها حتى مع الأضرار التي أحدثها الوباء بقطاع الطيران، باستخدام أكثر من 30 طائرة ركاب، بالإضافة إلى طائرات الشحن الخاصة بها مع اكتساب حصة سوقية للشركة في إجمالي عائدات الشحن العالمية ارتفعت من 0.6% في 2019 إلى 5.3% هذا العام.

ومنذ ظهور الفيروس، قامت شركة الشحن الجوي التركية بتسليم أكثر من 94.000 طن من الأدوية والمعدات الطبية إلى 135 دولة، وأكثر من 327 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى 57 دولة.

وأكّد أيجي على أن شركة الشحن التركية أصبحت سادس أكبر شركة شحن جوي في العالم العام الماضي، مضيفاً أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2021، نفذت الشركة 1 من كل 20 خدمة شحن جوي في العالم. كما أوضح أن كمية البضائع المنقولة على متن طائرات الشركة، بلغت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري 1.7 مليون طن، بزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.