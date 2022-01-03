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أردوغان: سأزور المملكة العربية السعودية في شهر فبراير

ديلي صباح
إٍسطنبول
نشر في 03.01.2022 14:37
آخر تحديث في 03.01.2022 15:50
أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان عام 2017 الفرنسية أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان عام 2017 (الفرنسية)

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيجري زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية في شهر فبراير/شباط.

وفي حديثه بعد مؤتمر صحفي في إسطنبول أعلن فيه عن الأرقام الأولية للتجارة الخارجية لعام 2021، قال أردوغان إنه سيقوم بمناقشة العلاقات الاقتصادية مع المسؤولين في المملكة الشهر المقبل.

حاولت أنقرة والرياض في الأشهر الأخيرة إصلاح بعض الأضرار الدبلوماسية بعد عقد من التوتر، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية ابلاده في إسطنبول.

هذا وقد تباحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان في أبريل/نيسان ومايو/أيار العلاقات الثنائية، ثم أعلن بعد شهر أن أنقرة تأمل في زيادة تعاونها مع دول الخليج.

كما تحرز تركيا تقدمًا في إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر والإمارات العربية المتحدة.

وأرسلت تركيا في مايو وفدا إلى السعودية لإجراء محادثات كما التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في الرياض بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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