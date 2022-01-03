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ارتفاع التضخم في تركيا في شهر ديسمبر 36.08 بالمئة على أساس سنوي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.01.2022 12:21
ارتفاع التضخم في تركيا في شهر ديسمبر 36.08 بالمئة على أساس سنوي

أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 36.08 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، اليوم ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 13.58 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر 2021، و36.08 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعا بنسبة 19.08 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر الماضي، و79.89 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2020.

وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 8.54 بالمئة ليصبح 30.05 بالمئة على أساس سنوي.

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