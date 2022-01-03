تشاوش أوغلو يبحث مع بلينكن تفعيل الآلية الاستراتيجية والعلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تفعيل الآلية الاستراتيجية والعلاقات الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، مساء الإثنين، بحسب بيان وزارة الخارجية التركية.

وأفاد البيان، أن تشاوش أوغلو وبلينكن بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما مسألة تفعيل الآلية الاستراتيجية.

كما بحث الوزيران خلال الاتصال التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، والمستجدات في القوقاز والسودان وإثيوبيا.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن بلينكن وتشاوش أوغلو بحثا العلاقات الثنائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك بصفتهما حليفين في الناتو.

كما تطرقا إلى التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، وأكدا على أهمية التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالتهديد الروسي بتصعيد التوتر مع أوكرانيا.

وأضاف برايس أن الوزيرين ناقشا عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، ومسألة تعيين مبعوث خاص لبحث عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

كما تطرق الوزيران في الاتصال الهاتفي إلى التطورات في القرن الإفريقي.