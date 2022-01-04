امتحان اتقان اللغة التركية بكافة مستوياتها يحصل على مصادقة دولية

صرّح "شريف أتيش" رئيس معهد يونس إمرة يوم الجمعة، أن امتحان الكفاءة في اللغة التركية الذي تقدم به المعهد، حصل على الموافقة الدولية.

وأضاف: "لكي يكون الاختبار التركي صالحاً عالمياً، يجب أن يكون حاصلاً على اعتماد دولي. وبالرغم من وجود ما بين 250 و 300 مليون شخص يتحدثون التركية، بما في ذلك في بعض المنظمات الدولية، إلا أنه لم تكن هناك وثيقة لغوية صالحة دولياً في العالم حتى الآن".

وأشار إلى أن الامتحان تمت الموافقة عليه من جمعية مختبري اللغة في أوروبا ALTE. وأن الوثيقة الوحيدة التي تم قبولها كاختبار تركي نال الموافقة، كانت الوثيقة التي تقدم بها معهد يونس إمرة. معتبراً أن هذا التطور يحمل أهميةً لا تقل عن دخول مجموعة العشرين، لأشخاص يتعاملون مع الثقافة واللغة.