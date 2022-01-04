كيف نجحت تركيا في احتلال الترتيب التاسع عالمياً في إنتاج لقاح ضد كورونا

قال رئيس المعاهد الصحية في تركيا، البروفيسور أرهان آق دوغان، إن تركيا أصبحت واحدة من تسع دول فقط في العالم تنتج لقاحاً مضاداً لكورونا.

وأضاف آق دوغان أن البلاد تعاملت بشكل جيد مع وباء كوفيد-1، وأن الاستعدادات والاستثمارات التي تحققت في قطاع الصحة طوال العشرين عاماً الماضية أتت ثمارها سواء في مكافحة الجائحة أو في إنتاج اللقاح المحلي المضاد لها.

وتم تطوير لقاح "توركوفاك" بالتعاون بين جامعة "أرجييس" ورئاسة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة التركية، حيث وصل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل خلال 20 شهراً.

وفي مقابلة مع الأناضول تحدث آق دوغان عن التفاصيل الخاصة بالجهود والدراسات العلمية التي أجريت حول اللقاح حتى الآن، والخطط المستقبلية لإنتاجه على نطاق واسع.

وأكد أن الاستعدادات التي تمت في النظام الصحي في تركيا والاستثمارات التي تحققت في المدن الطبية والبنى التحتية والتجهيز بالقطاع الصحي، طوال العشرين عامًا الماضية، أتت ثمارها في مكافحة كوفيد-19، مشيرا أن تركيا تعاملت مع الآثار السلبية للوباء بشكل جيد، وقدمت الدعم والمساعدة للبلدان المحتاجة.

** تركيا إحدى تسع دول تمكنت من إنتاج لقاح

- ما أهمية لقاح "توركوفاك" في مواجهة الوباء؟ وأهميته فيما يتعلق بنجاح تركيا في إنتاج لقاح محلي خاص بها بعد سنوات عديدة؟

- منذ بدء انتشار الوباء بدأت الدراسات لإنتاج لقاح محلي، ومع الأيام الأولى لانتشاره قامت رئاسة المعاهد الصحية بتقييم ودعم سبعة مشاريع لإنتاج اللقاح المحلي، كان بينها مشروع اللقاح الذي طوره البروفيسور آيقوت أوزدارندلي وفريقه في جامعة أرجييس والذي أطلق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان اسم "توركوفاك" وأصبح أول منتج للقاح تركي محلي.

وباتت تركيا الآن إحدى تسع دول تمكنت من إنتاج اللقاح، وحققت نجاحًا تاريخيًا في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات، ولا شك أن "توركوفاك" سيلعب دور الريادة في تطوير وإنتاج ونشر غيره من اللقاحات، وكذلك منتجات التكنولوجيا الحيوية التي تحتاجها البلاد مستقبلا.

- أوضحتم أنه تم إجراء دراسات سريرية على لقاح "توركوفاك" هي الأكبر في تاريخ تركيا، فما هي المراحل التي مر بها اللقاح حتى وصل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل؟

- في بداية تطوير وإنتاج أي لقاح يتم تنفيذ المرحلة قبل السريرية، وتشمل اختباره على الحيوانات أولًا. وبعد موافقة السلطات المحلية ولجان أخلاقيات البحث العلمي تبدأ التجارب البشرية وتشمل المراحل الأولى والثانية والثالثة.

في المرحلة الأولى تجرى دراسة حول ما إذا كان اللقاح آمنًا أم لا بتجربته على العشرات من المتطوعين، وبعد الفحوصات التي يجريها العلماء والتثبت من سلامة اللقاح تتم الموافقة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل إنتاج اللقاح.

وفي المرحلة الثانية تجرى الدراسات حول فعالية اللقاح بتجربته على أعداد أكبر تشمل مئات المتطوعين، وبعد موافقة السلطات المحلية ولجان أخلاقيات البحث العلمي على فعاليته، تبدأ المرحلة الثالثة التي يتم فيها فحص السلامة والفعالية معًا.

وبعد إثبات سلامة وفعالية لقاح "توركوفاك" بدأت الدراسات في المرحلة الثالثة التي تضمنت تطبيق اللقاح على شريحة كبيرة من الناس في يونيو/ حزيران الماضي.

وتم تطعيم من لم يتلق أي جرعات مطلقًا بالإضافة إلى جرعة معززة لمن تلقى جرعتين من لقاح آخر في 28 ولاية بالتعاون مع الوحدات التابعة لوزارة الصحة، ولا زالت بعض هذه الجهود جارية حتى الآن.

بعد ذلك تم تقديم النتائج التي تفيد بفعالية وسلامة اللقاح إلى السلطات المحلية، وحصلنا على الموافقة على الاستخدام الطارئ.

** فعالية توركوفاك ضد متحور دلتا

- ما هي نتائج سلامة وفعالية اللقاح المحلي توركوفاك؟

- هناك لجان مستقلة تقوم بفحص سلامة وفعالية اللقاح، وتقوم كذلك بمراقبة الآثار الجانبية له أثناء إجراء الدراسات السريرية، وقامت ثلاث أو أربع لجان مختلفة بفحص نتائج الدراسات السريرية هذه، وبعد موافقة العلماء على اللقاح وصل الأمر إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل.

وقد أجريت مقارنة للقاح توركوفاك مع لقاح آخر من نفس نوعية اللقاحات الخاملة، وأثبت توركوفاك فعالية أكثر منه، كما منحت جرعة ثالثة من توركوفاك لبعض الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح آخر. ولوحظ أن الأجسام المضادة في توركوفاك بنفس فعالية اللقاح الآخر في تأثيره على متحور دلتا، كما أثبت فعالية أكبر في بعض المعايير الأخرى ما يعني أن توركوفاك أثبت فعالية ضد متحور دلتا أكبر من اللقاح الآخر.

** إنتاج جرعات أكثر بمرور الوقت

- ماهي خطط الإنتاج المتسلسل المرتقبة للقاح توركوفاك؟

- كان لزامًا على رئاسة المعاهد الصحية أن تضع خططًا للإنتاج مع بدء المرحلة الثالثة من مراحل دراسة واختبار اللقاح. وقد أجريت مباحثات ودراسات مشتركة بين كل من البروفيسور أيقوت أودارندلي والباحثين والأكاديميين في رئاسة المعاهد الصحية ومسؤولي الشركة التي ستقوم بالإنتاج إذ أن مرحلة تطوير اللقاح تختلف تمامًا عن مرحلة الإنتاج بكميات ضخمة، ويتطلب ذلك بنية تحتية وتجهيزات خاصة لإنتاج جرعات بكميات ضخمة.

وقد أنهينا التحضيرات اللازمة للبدء بالإنتاج المتسلسل، وحتى الآن سلمنا 150 ألف جرعة إلى المديرية العامة للصحة، وخلال الأيام القادمة ستبدأ عمليات التطعيم في المدن الطبية.