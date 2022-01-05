الخارجية التركية: نثق بقدرة الإدارة الكازاخية على تجاوز أزمة الاحتجاجات في البلاد

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ثقتها التامة بقدرة الإدارة الكازاخية على تجاوز أزمة الاحتجاجات في البلاد بسبب زيادة أسعار الغاز المسال.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنها تتابع عن كثب الاحتجاجات التي انطلقت الأحد، وأدت إلى استقالة الحكومة الكازاخية صباح اليوم.

وأضافت أنها تولي أهمية كبرى لأجل استقرار كازاخستان الصديقة، معربة عن أملها في ضمان أمن ورفاه الشعب الكازاخي الشقيق.

كما أكدت ثقتها بحكمة الشعب الكازاخي، راجية انتهاء الاحتجاجات في أقرب وقت.

وعبرت الخارجية التركية عن أملها في الشفاء العاجل لكافة المصابين في الاحتجاجات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تلاها فرض حالة الطوارئ في عدد من المدن، بينها العاصمة نور سلطان، بهدف حفظ الأمن العام.