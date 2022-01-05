تركيا وباكستان تبحثان الوضع في أفغانستان

بحث نائب رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، ورئيس الأركان الباكستاني نديم رضا، التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقالت وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، الأربعاء، إن بيرقدار أوغلو تناول مع رضا، في العاصمة إسلام أباد، سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري.

وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا عددا من القضايا الأمنية والإقليمية، على رأسها الوضع في أفغانستان.

وأعرب المسؤول التركي عن تقديره لمساهمات الجيش الباكستاني في ضمان السلام بالمنطقة، وأفغانستان.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، خاصة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.