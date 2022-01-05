تشاوش أوغلو وستولتنبرغ يبحثان علاقات الناتو مع روسيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قضايا تتعلق باجتماعي وزراء خارجية الحلف ومجلس الناتو ـ روسيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن الوزير تشاوش أوغلو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ستولتنبرغ، الأربعاء، قبل أيام من انعقاد الاجتماعين.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو اجتماعًا طارئًا في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة أنشطة روسيا العسكرية على الحدود الأوكرانية.

والثلاثاء، أعلن ستولتنبرغ في بيان أن اجتماع مجلس الناتو ـ روسيا سيعقد في 12 يناير.

وتشهد العلاقات بين الناتو وروسيا تراجعا لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر علاقات كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في منطقة "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات حول تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.