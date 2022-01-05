وزارة الخارجية التركية: نرفض توصيف اليونان إرادتنا بالدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بأنه تهديد

أعلنت تركيا رفضها توصيف اليونان إرادتها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بأنه تهديد.

جاء ذلك الثلاثاء في رد خطي للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلغيتش، على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بحق تركيا.

وقال بيلغيتش: "نرفض توصيف اليونان إرادة بلادنا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها خلق انطباع مناف للحقيقة بهذا الصدد".

وأكد أنه "إذا كان هناك تهديد في المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات الأحادية لليونان التي من شأنها مفاقمة التوتر".

وشدد بليغيتش على أن التصريحات التي يرددها دندياس شبه يومياً، ليست سوى ادعاءات شعبوية منفصلة عن الواقع، ولا تخدم السلام والاستقرار.

وأشار إلى مواصلة اليونان ادعاءاتها المتطرفة (حول مناطق الصلاحية البحرية) في كل من بحر إيجة والبحر المتوسط والتي تتعارض مع القانون الدولي، واستمرارها في ممارساتها التي تفاقم التوتر.

وجدد دعوة أنقرة اليونان إلى تغليب الحكمة والمنطق عوضا عن الخطابات والتصرفات الاستفزازية التي تلجأ إليها بدوافع شعبوية، واحترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية.