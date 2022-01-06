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أردوغان: تركيا متضامنة مع كازاخستان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.01.2022 18:43
الأناضول (الأناضول)

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مباحثات مع زعماء الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، تناولت آخر التطورات في كازاخستان.

وبحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أعلن أردوغان لنظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، عن متابعة أنقرة للتطورات الجارية في كازاخستان، معربا عن تضامن بلاده معها.

كما أعرب أردوغان عن أمله في تشكل حكومة جديدة في كازاخستان وانتهاء الاحتجاجات في أسرع وقت.

والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.

والأربعاء، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.

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