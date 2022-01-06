أردوغان: طائرتنا المقاتلة المحلية ستجري طلعتها الجوية الأولى عام 2025

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا أصبحت بين أول 3 دول في إنتاج الطائرات المسيرة في العالم.

جاء ذلك في كلمة للرئيس مساء الخميس، في مراسم افتتاح مشاريع تكنولوجية جديدة في العاصمة التركية أنقرة.

وكشف أردوغان أن حكومته عازمة على إخراج المقاتلة الوطنية من الحظيرة عام 2023 وعرضها للعالم أجمع.

وأضاف: "طائرتنا المقاتلة المحلية ستجري طلعتها الجوية الأولى في 2025".

ولفت إلى أن المقاتلة المحلية ستصبح القوة الضاربة للقوات الجوية التركية اعتبارا من 2029.

من جهة أخرى، أكّد أردوغان أن ميزانية الصناعات الدفاعية ارتفعت من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار، منذ تولي حزبه "العدالة والتنمية" الحكم في البلاد (عام 2002).

وأشار إلى زيادة مبيعات قطاع الصناعات الدفاعية السنوية من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، خلال الفترة ذاتها.

وشدّد على أن المركز القومي لهندسة الطائرات الحربية في العاصمة أنقرة، سيكون قلب مشروع المقاتلة الوطنية.

وأردف: "حشدنا كل الإمكانات لإنشاء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا ومكتفية ذاتيًا ولن تجعل بلدنا محتاجًا لأحد وتمد يدها للأصدقاء عبر أنظمتها المحلية والوطنية".

وذكر أردوغان أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا كان 62 فقط قبل 20 عامًا، أمًا اليوم فقد تجاوز الـ750 مشروعًا.

وأكّد أن عدد الشركات التركية العاملة في هذا المجال ازداد أيضًا من 56 إلى 1500 شركة.

وكشف الرئيس التركي أن قيمة صادرات القطاع ازدادت من 248 مليون دولار إلى 3 مليارات و224 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة.

وقال إن بلاده أصبحت تلبي احتياجات الدول الصديقة والحليفة في هذا الإطار، وليس احتياجاتها الخاصة فحسب.

وأوضح أردوغان أن تركيا باتت بين عشر دول في العالم يمكنها تصميم وبناء وصيانة السفن الحربية الخاصة بها.

وبحسب الرئيس أردوغان، أصبحت حاليًا تركيا بين أول 3 دول بالعالم في إنتاج الطائرات المسيرة العادية والمسلحة والهجومية.