حزب العدالة والتنمية: نتمنى أن تتجاوز كازاخستان هذه الأيام وتنعم بالرخاء والقوة

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب عمر تشليك، إن تركيا تتمنى أن ينعم سكان كازاخستان بالأمان.

وأشار تشليك في تغريدات عبر تويتر إلى وقوف تركيا بجانب كازاخستان الصديقة والشقيقة دائمًا.

وبيّن أن "جلّ ما تتمناه تركيا هو أن تتجاوز كازاخستان هذه الأيام، وتنعم بالرخاء والقوة من جميع النواحي".

وأكّد أن "شعب كازاخستان شعب عظيم يتمتع بالحكمة اللازمة ليتجاوز هذه الأيام بالحس السليم".

وأعرب عن أسفه لوقوع خسائر في الأرواح في الاحتجاجات في كازاخستان.

وشدّد تشليك على أن عودة كازاخستان إلى حياتها الطبيعية ستسعد تركيا قبل الجميع.

والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.

والأربعاء، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.