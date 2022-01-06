وزير التجارة التركي يبحث مع نظيرته الأمريكية زيادة حجم التجارة

أجرى وزير التجارة محمد موش اتصالا هاتفيا مع نظيرته الأمريكية جينا ريموندو وبحث معها زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وقال موش في تغريدة في حسابه على "تويتر" الخميس: "ناقشنا الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة حجم تجارتنا الذي اقترب من 28 مليار دولار في عام 2021".

وأضاف :"أجرينا محادثة هاتفية مثمرة مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، ناقشنا خلالها الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة حجم تجارتنا الذي اقترب من 28 مليار دولار في عام 2021".

وتابع قائلا: "سنجري حوارًا وثيقًا لتحسين علاقاتنا التجارية في الفترة المقبلة".