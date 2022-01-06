القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزير التجارة التركي يبحث مع نظيرته الأمريكية زيادة حجم التجارة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.01.2022 22:41
وزير التجارة التركي محمد موش IHA وزير التجارة التركي محمد موش (IHA)

أجرى وزير التجارة محمد موش اتصالا هاتفيا مع نظيرته الأمريكية جينا ريموندو وبحث معها زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وقال موش في تغريدة في حسابه على "تويتر" الخميس: "ناقشنا الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة حجم تجارتنا الذي اقترب من 28 مليار دولار في عام 2021".

وأضاف :"أجرينا محادثة هاتفية مثمرة مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، ناقشنا خلالها الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة حجم تجارتنا الذي اقترب من 28 مليار دولار في عام 2021".

وتابع قائلا: "سنجري حوارًا وثيقًا لتحسين علاقاتنا التجارية في الفترة المقبلة".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أدانت وزارة الخارجية التركية مصادقة إسرائيل على 5 مخططات استيطانية...
مختارات