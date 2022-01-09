الرئاسة التركية: سنستمر في دعم الصحفيين الملتزمين بالمبادئ المهنية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن حكومة بلاده ستواصل دعم الصحفيين الذين لا يتنازلون عن المبادئ المهنية والقيم الديمقراطية ويؤدون واجباتهم بحساسية واحترام.

جاء ذلك في رسالة نشرها، الأحد، بمناسبة يوم الصحفيين في تركيا، الموافق 10 يناير/كانون الثاني.

وهنأ ألطون الصحفيين العاملين في تركيا، وتمنى لهم النجاح في مسيرتهم بمجال الإعلام.

وأكد أن الصحافة التي تؤدي وظيفة حيوية من أجل تحقيق ديمقراطية قوية في جميع أنحاء العالم، تساهم في وصول الأفراد إلى معلومات حقيقية ودقيقة وموثوقة وتكوين رأي عام سليم.

وتابع قائلا: "يشكل الإعلاميون في بلادنا ركيزة إستراتيجية لحرية وحق الأفراد والمجتمع في تلقي المعلومات، والصحفيون الذين يحرصون على تقديم معلومات صحيحة وكاملة ويبحثون فقط عن الحقيقة، يحمون هيبة المهنة الصحفية".