تشاوش أوغلو: نأمل إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، عن أمل بلاده في إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاوش أوغلو، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأحداث في كازاخستان، مشيرا إلى اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول التركية مع نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، ورؤساء الدول الأخرى لدى المنظمة لمناقشة المستجدات الأخيرة في كازاخستان.

وأوضح أن وزراء خارجية منظمة الدول التركية سيعقدون الثلاثاء اجتماعا خاصا (عن بعد) لمناقشة المستجدات في كازاخستان.

وأضاف: "نأمل أن يحل الاستقرار والسلام في كازاخستان في أسرع وقت وسنقدم في تركيا ومنظمة الدول التركية كافة أشكال الدعم لتحقيق ذلك".

وتأسست "منظمة الدول التركية" (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، فيما قُتل 26 محتجا، بحسب وزارة الداخلية.