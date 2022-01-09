وزير الشباب والرياضة التركي: استضافة الدوحة كأس السوبر التركي يعكس متانة علاقات البلدين

قال سفير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو إن استضافة العاصمة القطرية الدوحة لمباراة كأس السوبر التركي تعكس متانة العلاقات القطرية التركية، مشيداً بجودة التنظيم وحسن الاستضافة.

جاء ذلك في حوار أجراه الوزير التركي، الأحد، مع صحيفة لوسيل القطرية تطرق خلاله إلى العلاقات الثنائية القوية بين البلدين ومجالات التعاون بينهما، واستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام الجاري.

وأضاف قصاب أوغلو أن قطر أثبتت كفاءة عالية وقدرات تنظيمية قوية ببطولة كأس العرب التي استضافتها مؤخراً والتي فازت بها المنتخب الجزائري، مشيراً إلى أن قطر باتت جاهزة لاستقبال "مونديال قطر 2022" سواء بالمنشآت والملاعب الرياضية أو بالقدرة على الإدارة والتنظيم.

ولفت قصاب أوغلو إلى أن العلاقات الرياضية بين البلدين علاقات طيبة كما هو الحال في باقي المجالات مشيراً إلى أن استضافة الدوحة لكأس السوبر التركي الذي لم يقام خارج تركيا في تاريخه باستثناء مرة واحدة في ألمانيا، يعكس قوة هذه العلاقات.

وحول التعاون بين قطر وتركيا في مجال الرياضة قال الوزير قصاب أوغلو إن هناك مباحثات مستمرة بين البلدين لتطوير التعاون في الرياضة مشيراً إلى وجود اتفاقات قائمة بين البلدين منها اتفاقية التعاون الرياضي التي تم توقيعها في ديسمبر/ كانون أول العام الماضي خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا، بخصوص تعزيز دور المرأة في الرياضة، وتنص على تنظيم مسابقات رياضية مشتركة وبرامج للتبادل الرياضي، ومسابقات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المنشطات.

واستضافت الدوح في 5 يناير/كانون الثاني الجاري مباراة نهائي كأس السوبر التركي" بين فريقي أنطاليا سبور وبشيكطاش وانتهت بفوز الأخير.