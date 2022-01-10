أردوغان: نهدف لضم مليون شاب إلى الثانويات المهنية في تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومة بلاده تهدف لضم مليون شاب إلى الثانويات المهنية، بحلول نهاية العام الحالي 2022.

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال فعالية لـ "افتتاح مراكز التدريب المهني في المناطق الصناعية"، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن الثانويات المهنية الدولية والمحلية ستستقبل طلاباً من جميع ولايات البلاد ومن الدول التي تربط تركيا بها علاقات تاريخية، لتقدّم لهم التعليم المهني.

وأوضح أنهم يهدفون لضم مليون شاب بحلول نهاية 2022، إلى الثانويات المهنية التي ستفتتح في المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم أيضاً في خلق فرص العمل لهؤلاء الشباب.

وأردف أردوغان: "نهدف لتأمين دخل لجميع طلابنا في المدارس المهنية، على الأقل بقدر الحد الأدنى للأجور في البلاد، وذلك تزامناً مع تلقيهم التعليم."