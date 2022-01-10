أنقرة تعزي الولايات المتحدة في ضحايا الـ19 في حريق مبنى سكني في نيويورك

تقدمت تركيا بتعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في مصرع 19 شخصًا في حريق في مدينة نيويورك.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنها تلقت نبأ سقوط ضحايا في الحريق ببالغ الحزن.

وتمنت الشفاء العاجل للمصابين والصبر لذويهم ولعامة الشعب الأمريكي.

وأمس لقي 19 شخصًا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، في حريق نشب في مبنى سكني بولاية نيويورك.

وأكّد ستيفان رينغل، كبير مستشاري العمدة إريك آدامز، مصرع 19 شخصًا في المبنى الواقع بمنطقة "برونكس".

وذكرت وسائل إعلامية أن 13 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، في حالة حرجة، وسط قلق من زيادة الوفيات.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إن السكان العالقين في الطوابق العلوية للمبنى تسمموا من دخان الحريق.

والأسبوع الماضي، لقي 12 شخصًا مصرعهم جراء حريق في مبنى بمدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا.