البحرية التركية على موعد مع سفن "أفق" محلية الصنع

تستعد القوات البحرية التركية لاستلام دفعة من سفن "أفق" محلية الصنع، المخصصة للاختبارات والتدريبات والعمليات الاستخباراتية.

وستقام مراسم رسمية لتسليم الدفعة الأولى من السفينة المحلية، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب مراسل الأناضول.

وتجرى المراسم يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، في "ترسانة إسطنبول البحرية"، التي بنيت خصيصاً لتشييد سفن "أفق" المحلية.

ويبلغ طول السفينة 99.5 متراً، فيما عرضها 14.4 متراً، وبثقل يبلغ ألفين و400 طن.

ويمكن لطائرة مروحية وزنها 10 أطنان، الهبوط والإقلاع على متن السفينة "أفق."

وتم تطوير المنظومات الإلكترونية وأنظمة القيادة في السفينة، محلياً من قبل شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وتعد "أفق" أول سفينة استخبارات تركية، محلية الصنع.

وبإمكان السفينة الإبحار بأمان دون انقطاع في المياه الدولية، لمدة 45 يوماً متواصلاً، حتى في الظروف البيئية والبحرية السيئة.