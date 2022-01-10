جورجيا تفتح سوق الأدوية أمام المنتجات التركية

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي إن الحكومة تخطط لفتح سوق الأدوية أمام منتجات السوق التركية .

وأشار غاريباشفيلي في اجتماع للحكومة، الاثنين، إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الأدوية في جورجيا.

وأوضح أن الوزارة المعنية أعدت تقريرًا حول سوق الأدوية، وأنه سيتم إجراء تغييرات فعالة في هذا الإطار.

وأضاف أن حكومته قررت شراء أدوية من تركيا من أجل خفض أسعار الأدوية وجلب أدوية عالية الجودة إلى البلاد.

وتابع في هذا السياق قائلا: "سنستورد أدوية عالية الجودة من تركيا، وفي تقديراتنا أن هذه الخطوة ستخفض أسعار الأدوية بشكل كبير".