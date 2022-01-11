إبراهيم قالن يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي قضايا ذات اهتمام مشترك

أجرى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وتباحثا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بيان الرئاسة التركية فجر الثلاثاء، أن قالن وسوليفان بحثا في اتصال هاتفي تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الدفاعي بين البلدين، فضلا عن الآلية الاستراتيجية المشتركة المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

كما بحث الجانبان، قضايا إقليمية ودولية، منها الأزمة في أوكرانيا، والاحتجاجات في كازاخستان، ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا.

وناقش الجانبان أيضا التطورات في أفغانستان والبوسنة والهرسك وإثيوبيا والمساهمة في إحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكد الجانبان على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والتعاون، مشيرا إلى استعداد تركيا للمساهمة في حلها والحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.

كما أكد المسؤولان على ضرورة تهدئة الأحداث في كازاخستان من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر البيان أن تركيا مصممة على مواصلة دورها في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.

من جانب آخر قالت إميلي هورن، متحدثة مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن قالن وسوليفان تناولا خلال الاتصال مسائل إقليمية عديدة في مقدمتها الملف الأوكراني.

وأوضحت هورن في بيان، أن الجانبين تطرقا أيضا إلى مستجدات الأوضاع في كازاخستان والبوسنة والهرسك، وأنهما تناولا أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.