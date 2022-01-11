الحكومة الليبية تدعو السفير التركي إلى زيارة المنطقة الشرقية

قدم نائب رئيس الحكومة الليبية دعوة للسفير التركي لدى طرابلس، كنعان يلماز، إلى زيارة المنطقة الشرقية فيما شدد السفير على ضرورة إعادة تفعيل التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا.

جاء ذلك في لقاء جمع يلماز مع حسين القطراني، في العاصمة الليبية، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية صباح الثلاثاء.

وأفاد البيان بأن السفير التركي أكد "حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع إلى كل وجهات النظر من كافة الأطراف السياسية".

وأشار يلماز إلى أن أنقرة "دعت في وقت سابق عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث في سبل إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الليبية".

وشدد على "ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة ووضع الترتيبات اللازمة لها، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية".

وفي 2014، أغلقت تركيا قنصليتها في بنغازي بسبب توترات أمنية شهدتها لإطلاق مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على البلاد.

ووجه القطراني "دعوة رسمية لسعادة السفير لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة القادمة للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار"، بحسب البيان.

ولسنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، إذ قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا، وتسيطر هذه المليشيا حاليا على مناطق شرقي وجنوبي البلاد.

وأشاد القطراني بـ"الخطوات التي تتخذها القيادة التركية تجاه الملف الليبي في الوقت الحالي، من خلال الاستماع لكافة الأطراف الفاعلة في ليبيا، لغرض المساهمة في دعم الاستقرار".

وتابع أن هذه الخطوات "سيكون لها الأثر الجيد على ما تؤكد عليه الحكومة دائما، وهو أن ليبيا دولة ذات سيادة ويقتصر دور الدول الشقيقة والصديقة على تقديم الدعم للمؤسسات الليبية لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والعسكري القائم حاليا".

وشدد القطراني على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي".

وترتبط تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في مجالات عديدة، وتجمعهما العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.