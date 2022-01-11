ردا على استشهاد الجنود الأتراك.. تحييد 22 إرهابيياً من تنظيم بي كا كا/ي ب ك

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 22 من إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" ردا على استشهاد الجنود الأتراك السبت الماضي.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول حول العملية العسكرية، قال أقار إنّ الاعتداءات الإرهابية أصبحت لا تطاق وإنّ العمليات العسكرية للقوات المسلحة التركية سوف تتصاعد.

وأكد أنّ "دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب سداً"، وأنّ "القوات المسلحة التركية استهدفت أوكار الإرهابيين بكل قوة".

وقدم أقار تعازيه للقوات المسلحة ولأسر الشهداء متمنيا الرحمة لهم.

والسبت أعلنت وزارة الدفاع استشهاد 3 من جنودها في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في ولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" ردا على استشهاد الجنود الثلاثة.