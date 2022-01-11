مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والسفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، الثلاثاء، تعزيز العلاقات بين بلديهما.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر مستشارية الأمن القومي العراقي في بغداد.

وذكر مكتب الأعرجي في بيان، إن الطرفين بحثا "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على الصعد كافة".

وأعرب السفير التركي عن تطلع بلاده لتمتين العلاقات بين البلدين، متمنيا أن يشهد العراق مزيدا من الخير والاستقرار، كما بارك بانعقاد مجلس النواب (البرلمان) العراقي وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الأحد.

من جانبه أشار الأعرجي إلى "أهمية استمرار العلاقات العراقية التركية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة الصلة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 21 مليار دولار عام 2020، وفق أرقام وزارة التجارة العراقية.