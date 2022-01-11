وزير الخارجية التركي يؤكد وقوف منظمة الدول التركية إلى جانب كازاخستان

أكد وزير الخارجية التركي أن "الوقوف إلى جانب كازاخستان الشقيقة في أوقاتها العصيبة واجب على منظمة الدول التركية".

جاء ذلك في كلمة لمولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، في اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول التركية الذي عقد عبر تقنية فيديو كونفرنس.

وقال تشاوش أوغلو في هذا السياق: "نقف إلى جانب كازاخستان، ومستعدون لتسخير كافة إمكاناتنا لها، لأن كازاخستان تعد واحدة من أهم أعمدة المنظمة".

وأوضح أن منظمة الدول التركية تتابع تطورات الأحداث في كازاخستان ببالغ القلق، معربا عن تعازيه في ضحايا الأحداث المؤسفة وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب تشاوش أوغلو عن سعادته لعودة الهدوء إلى كازاخستان وبتعيين علي خان اسماعيلوف رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد.

وصرح تشاوش أوغلو أن السلام والاستقرار في كازاخستان مهمان بالنسبة لسلام المنظمة والعالم.

وتابع قائلا: "كازاخستان تمتلك القدرة والخبرة الكافيتين لتجاوز هذه الأزمة، ومنظمة الدول التركية ستبذل ما بوسعها من أجل مساعدة كازاخستان في هذه المرحلة".